«Это правильная инициатива, у нас налоговые вычеты маленькие, многие даже не прибегают к этим налоговым вычетам, так как много мороки, а смысла не так много. Если говорить в долгосрочном плане, налоговые вычеты будут увеличиваться, я не сомневаюсь. Конечно, нужно увеличивать, потому что это стимулирование правильного потребительского поведения. Это некая альтернатива увеличению налоговой нагрузки. У нас налоговая нагрузка растет, в этом есть элемент социальной справедливости, она растет для богатых, но в то же время затрагивает людей, которые считают свои расходы. Поэтому надо давать возможность самые важные жизненные расходы совершать без налогового обременения», - отметил он.

Сообщалось, что в Госдуму внесли проект федерального закона, согласно которому предельный размер вычета по уплаченным процентам по целевым жилищным кредитам (ипотеке) будет повышен с 3 млн до 6 млн руб. Это позволит вернуть до 780 тыс. руб. уплаченного налога вместо нынешних 390 тыс. руб. А размер вычета по расходам на приобретение или строительство жилья будет увеличен с 2 млн до 8 млн руб., сумма НДФЛ - с 260 тыс. до 1,04 млн руб.

Депутат Госдумы Сергей Миронов ранее заявил, что размер налогового вычета при покупке жилья, лимит которого был установлен еще в 2014 году, устарел и должен быть увеличен в 2,5 раза.

