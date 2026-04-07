ФАС снизила цены на семь жизненно необходимых лекарств
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала снижение цен на семь распространённых лекарственных препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых (ЖНВЛП). Об этом сообщает RT.
Речь идёт о препаратах, которые применяются для лечения онкологических, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний, а также обезболивающих.
В частности, подешевели отечественные средства «Полиоксидоний» (минус 37%), перекись водорода (минус 11%), «Периндоприл» (минус 45%), морфин (минус 49,8%), «Сафнело» (минус 22%), «Калквенс Т» (минус 13% ниже минимальной стоимости в референтных странах), «Симбикорт рапихалер» (минус 14%).
«Агрегация перечня ЖНВЛП и проведение экономического анализа позволили снизить цены на ранее не отнесенные к перечню лекарственные формы препаратов, что повысит их доступность для граждан», - говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что бесплатное лечение с использованием российских онковакцин стало доступным по полису обязательно медстрахования (ОМС), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Кто управляет Ираном в случае ранения верховного лидера Хаменеи
- В Германии предрекли провал странам ЕС в вопросе отмены права вето
- Пострадавшие от паводков в Дагестане получат выплаты
- Глава МЧС заявил о шести погибших при паводке в Дагестане
- «Социальная справедливость»: Глазьев призвал увеличить налоговые вычеты за покупку жилья
- Путин поручил своевременно оказывать помощь пострадавшим от паводка в Дагестане
- ФАС снизила цены на семь жизненно необходимых лекарств
- Эпоха страз и накладных ресниц: Лисовец назвал бренд Diesel провинциальным китчем
- Карпин рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира по футболу-2026
- «Не ради хайпа»: Барщевский пообещал не задирать цены на спектакль с Долиной