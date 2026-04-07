ФАС снизила цены на семь жизненно необходимых лекарств

Речь идёт о препаратах, которые применяются для лечения онкологических, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний, а также обезболивающих.

В частности, подешевели отечественные средства «Полиоксидоний» (минус 37%), перекись водорода (минус 11%), «Периндоприл» (минус 45%), морфин (минус 49,8%), «Сафнело» (минус 22%), «Калквенс Т» (минус 13% ниже минимальной стоимости в референтных странах), «Симбикорт рапихалер» (минус 14%).

«Агрегация перечня ЖНВЛП и проведение экономического анализа позволили снизить цены на ранее не отнесенные к перечню лекарственные формы препаратов, что повысит их доступность для граждан», - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что бесплатное лечение с использованием российских онковакцин стало доступным по полису обязательно медстрахования (ОМС), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

