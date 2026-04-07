Минимальные тарифы на перелеты по России в мае 2026 года стали на 4–14% ниже, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). Средняя стоимость минимального тарифа по всем направлениям упала на 877 руб. (-6,5%), а медианная – на 1 190 руб. (-8,9%). В мае 2026 года перелеты по России стали доступнее, особенно при покупке билетов без багажа. Заметнее всего подешевели вылеты из Москвы. Также отмечается, что снизилась стоимость перелета в Сочи. Горин отметил, что на стоимость авиабилета влияет несколько факторов.

«Во-первых, в авиации уровень тарифов регулирует принцип динамического ценообразования. При снижении спроса цены могут быть ниже, могут даже появляться специальные акции. Неслучайно в конце марта российские авиакомпании проводили распродажи по ближайшему весенне-летнему сезону, скидки достигали 20-50%. Во-вторых, в этом году майские праздники сегментированные и более короткие. Если традиционно было восьми выходных дней, в этом году будет шесть дней, которые разделены на части. В этой ситуации многие туристы выбирают маршруты, близлежащие к своему городу. Кроме того, внутренние путешествия по России бронируются намного позже, чем путешествия за границу. Спрос может еще быть скорректирован, цены могут скорректироваться в большую либо в меньшую сторону после окончания первой декады апреля», - сказал он.