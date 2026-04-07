«Одни страны хотели бы оставить Европейский союз как он был, другие хотя сделать из него некое супергосударство. А оно может существовать только тогда, когда решение будет приниматься большинством, а не консенсусом. Вторая группа стран рано или поздно хочет создать пост сильного президента Европы, парламента, который будет решать все вопросы даже над головами национальных парламентов. В Германии в принципе все выступают за такую объединенную сильную Европу, кроме «Альтернативы для Германии». Франция менее в восторге от этого, потому что она выступает за свои национальные интересы. Однако есть другие страны, особенно скандинавские, прибалтийские, которые как раз и хотят эту реформу. Тогда страны, как Венгрия, будут вынуждены соглашаться с мнением большинства. Я думаю, что эта идея пока провалится, но над ней будут дальше работать. Другие государства будут вынуждать согласиться на это под разными аргументами, что надо готовиться к милитаризации, дистанцироваться от Америки и так далее». – рассказал он.

Ранее стало известно, что Франция готовится к масштабному усилению вооружённых сил. Так, Париж намерен кратно увеличить запасы ракет и беспилотников к 2030 году на фоне подготовки к войне с Россией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

