В Германии предрекли провал странам ЕС в вопросе отмены права вето
Александр Рар заявил НСН, что страны-члены ЕС, выступающие за отмену права вето, не будут сдаваться и продолжат в будущем гнуть эту линию.
Скорее всего, сейчас идея отменить право вето в Евросоюзе провалится, однако те страны, кто этого хочет, продолжат попытки ее реализовать. Об этом НСН рассказал немецкий политолог Александр Рар.
Несколько стран Евросоюза выступили за ограничение или отмену права вето при принятии решений, пишет издание Politico. В статье говорится, что с подобной инициативой выступили Германия и Швеция. По словам МИД ФРГ Йоханна Вадефуля, последние решения ЕС, в частности, касающиеся помощи Украине и санкциям против РФ, показывают необходимость изменений. При этом, как пишет издание, за сохранение права вето выступают Франция, Бельгия и ряд менее крупных государств Евросоюза. Рар оценил перспективы этой инициативы.
«Одни страны хотели бы оставить Европейский союз как он был, другие хотя сделать из него некое супергосударство. А оно может существовать только тогда, когда решение будет приниматься большинством, а не консенсусом. Вторая группа стран рано или поздно хочет создать пост сильного президента Европы, парламента, который будет решать все вопросы даже над головами национальных парламентов. В Германии в принципе все выступают за такую объединенную сильную Европу, кроме «Альтернативы для Германии». Франция менее в восторге от этого, потому что она выступает за свои национальные интересы. Однако есть другие страны, особенно скандинавские, прибалтийские, которые как раз и хотят эту реформу. Тогда страны, как Венгрия, будут вынуждены соглашаться с мнением большинства. Я думаю, что эта идея пока провалится, но над ней будут дальше работать. Другие государства будут вынуждать согласиться на это под разными аргументами, что надо готовиться к милитаризации, дистанцироваться от Америки и так далее». – рассказал он.
Ранее стало известно, что Франция готовится к масштабному усилению вооружённых сил. Так, Париж намерен кратно увеличить запасы ракет и беспилотников к 2030 году на фоне подготовки к войне с Россией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Более шести тысяч домов повреждены из-за непогоды в Дагестане
- СМИ: Гейтс снова даст показания по делу Эпштейна в конгрессе США
- Россиянам объяснили, что вузы не имеют право угрозами склонять к военной службе
- Некуда уходить: Почему бренды не откажутся от рекламы в Telegram
- В России угрозы Трампа уничтожить цивилизацию Ирана сравнили с уличной дракой
- Россиянам назвали самые выгодные страны для летнего отдыха
- Российский Красный Крест развернул в Дагестане мобильные пункты помощи
- Как детские психологические травмы влияют на взрослую жизнь
- Бюджет не потянет: За какую сумму россияне откажутся от водительских прав
- «Человек с низким IQ»: Трамп раскритиковал журналиста Карлсона