Бюджет не потянет: За какую сумму россияне откажутся от водительских прав
Чтобы российские водители согласились за деньги вернуть права, нужно предложить им достаточно серьезную компенсацию, сказал НСН Виктор Похмелкин.
Сдача водительского удостоверения за денежную компенсацию — разумная стимулирующая мера, однако в России она работать не будет из-за слишком высоких расходов бюджета. Об этом НСН заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
Мальтийские власти запустили программу по борьбе с заторами. Водители до 30 лет могут добровольно сдать удостоверение на пять лет и получить за это €25 тысяч. Об этом сообщило издание Times of Malta. Инициатива под названием Driving Licence Surrender Scheme стартовала в январе 2026 года, а прием заявок на первый год продлится до 30 июня. Общий бюджет составляет €5 млн. По мнению Похмелкина, российский бюджет не потянет такую инициативу.
«Хорошо бы для начала иметь такие деньги. Понятно, что это должна быть достаточно серьезная компенсация, хотя бы такая же, как на Мальте, люди будут ориентироваться именно на такие цифры. Но, думаю, ни федеральный, ни региональный бюджет такие деньги платить не способен, эту идею реализовать невозможно. Хотя желающие, конечно, нашлись бы. Плюс этой затеи — что она носит не ограничительный, а стимулирующий характер, мне этот подход нравится. С другой стороны, каждый обвиняет в пробках кого угодно, но не себя», — сказал Похмелкин.
Ранее сообщалось, что в России будут аннулировать водительские удостоверения в случае обнаружения у их владельцев опасных заболеваний.
