Сдача водительского удостоверения за денежную компенсацию — разумная стимулирующая мера, однако в России она работать не будет из-за слишком высоких расходов бюджета. Об этом НСН заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

Мальтийские власти запустили программу по борьбе с заторами. Водители до 30 лет могут добровольно сдать удостоверение на пять лет и получить за это €25 тысяч. Об этом сообщило издание Times of Malta. Инициатива под названием Driving Licence Surrender Scheme стартовала в январе 2026 года, а прием заявок на первый год продлится до 30 июня. Общий бюджет составляет €5 млн. По мнению Похмелкина, российский бюджет не потянет такую инициативу.