BadComedian рассказал, каким будет южнокорейский ремейк сериала «Мажор»
Разница между российской и южнокорейской версиями сериала «Мажор» будет минимальной из-за общности сценарной основы, сказал НСН Евгений Баженов.
Южнокорейский ремейк сериала «Мажор» не будет сильно отличаться от оригинала по сценарию, так как народы волнуют схожие темы. Об этом НСН заявил блогер и кинокритик Евгений Баженов (Badcomedian).
Ранее издание «Ведомости» сообщило, что в Южной Корее сняли ремейк российского сериала «Мажор». Корейская версия из 16 серий получила название «Flex X Cop». Показ сериала начался 26 января. Баженов заявил, что ремейк в сценарной основе не будет существенно отличаться от российского оригинала.
«У Южной Кореи очень интересный кинематограф, пожалуй, один из лучших: многие сюжетные ходы она заимствовала у США, и получился интересный симбиоз. Южнокорейское кино понятно зрителям, но оно предлагает какой-то свой опыт людям, которые не живут в Корее. Темы же сейчас у всех схожие. Фильмы, снятые в США, России и Южной Корее, в глубине мало чем будут отличаться. Разными будут внешние проявления — детали, имена героев, аспекты поведения. Но в сценарной основе разница будет минимальной. Интересно будет понаблюдать за обзорами и сравнениями, а опыт ремейков фильмов и сериалов не нов. Любопытно посмотреть, как в определенной стране подают знакомую тебе тему», — сказал Баженов.
Кинокритик порассуждал на тему, возможно ли сегодня снять в другой стране ремейк нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
«Думаю, что да, потому что основа все же не в постсоветской специфике, которую российский зритель воспринимает очень близко к сердцу, а в человеческой истории, понятной всем. Среди самых популярных и величайших фильмов всегда были бандитские ленты. Нечто похожее можно снять в США, где тоже закрывались заводы, росло количество банд. Вопрос, как адаптировать внешние проявления, коих в “Слове пацана” слишком много: война в Афганистане, слом страны, переход от социалистических рельсов к капиталистическим, появление бизнеса… Его гораздо тяжелее перенести, чем “Мажора”», — добавил собеседник НСН.
В заключение Баженов рассказал, какие российские фильмы популярны в Азии.
«Были популярны “А зори здесь тихие” то ли в Китае, то ли в Японии. Насчет Южной Кореи ничего такого не слышал. Но определенные истории, думаю, мы можем почерпнуть друг у друга. “Хатико” прокатилась по всему миру, а “Покемоны” были популярны не везде. Было бы желание — что-то можно было бы найти. Причем наши ремейки зачастую популярнее исходника, например, “Папины дочки”», — подытожил Badcomedian.
Ранее сообщалось, что команда ТНТ планирует снять ремейк комедии Александра Серого «Джентльмены удачи» или картины Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».
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