Тина Канделаки анонсировала еще один ремейк советской комедии на ТНТ

В преддверии Нового года вещатель представил зрителям фильм «Иван Васильевич меняет все!» — современную версию комедии Леонида Гайдая. Проект показал лучшие «телевизионные цифры».

«Наш новогодний – номер один в слоте в новогоднюю ночь у аудитории 14-44 с долей 22 (в 100+)! <...> Со вторым новогодним фильмом нам удалось добиться еще большего, чем с первым. Ждем третий уже в конце этого года!» — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

По данным СМИ, команда ТНТ планирует снять ремейк комедии Александра Серого «Джентльмены удачи» или картины Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

Ранее телеканал ТНТ переснял ряд сцен фильма «Иван Васильевич меняет все!» за несколько дней до показа на фоне скандала с «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой, в которой участвовал снявшийся в ремейке певец Филипп Киркоров, напоминает телеканал «360».

