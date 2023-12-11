Шнейдеров назвал вредным для здоровья просмотр ремейка «Ивана Васильевича»

Телеканал ТНТ представил первый трейлер фильма «Иван Васильевич меняет все!». По сценарию Шурик пытается с помощью машины времени вернуть домой царя Ивана Грозного. Но VPN, на котором работает чудо-машина, будет постоянно ломаться и перемещать героев в разные страны и времена. В фильме, который выйдет 31 декабря, сыграли Тимур Батрутдинов, Максим Лагашкин, Анна Асти, Филипп Киркоров, Азамат Мусагалиев и другие.

«Я настолько забочусь о своем физическом, духовном и моральном здоровье, что такую дрянь смотреть даже не хочу. Нет, не буду! Потому что я считаю, что Леонид Гайдай, Юрий Яковлев, Леонид Куравлев, Владимир Этуш ничего плохого не сделали людям, которые издеваются над этим произведением», - сказал Шнейдеров.

Он призвал россиян быть избирательнее при выборе фильмов на досуге, и не тратить свое время на плохих, по его мнению,актеров.

«Зачем переснимают классику? А зачем изобретать новое, если есть хорошо испытанное старое. Еще великий сказал: «Публика – дура». Рассчитывают, что люди пойдут на известные имена вроде псевдоактеров Ольги Бузовой, Филиппа Киркорова и прочего плохого слова, которое запрещено Роскомнадзором. А главное, что это будет показано по телевизору, когда большинство людей будут находиться в предадекватном или постадекватном состоянии, и будут смотреть все, что им подсунут», - посетовал кинокритик.

В то же время депутат Виталий Милонов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что фильм «Иван Васильевич меняет все!» будет «бомбой».

