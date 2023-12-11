Шнейдеров назвал вредным для здоровья просмотр ремейка «Ивана Васильевича»
Кинокритик в эфире НСН отказался от просмотра современной версии культового фильма Леонида Гайдая.
Кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН признался, что не будет смотреть «Иван Васильевич меняет все!» во избежание вреда своему здоровью, а также назвал играющих в картине звезд псевдоактерами.
Телеканал ТНТ представил первый трейлер фильма «Иван Васильевич меняет все!». По сценарию Шурик пытается с помощью машины времени вернуть домой царя Ивана Грозного. Но VPN, на котором работает чудо-машина, будет постоянно ломаться и перемещать героев в разные страны и времена. В фильме, который выйдет 31 декабря, сыграли Тимур Батрутдинов, Максим Лагашкин, Анна Асти, Филипп Киркоров, Азамат Мусагалиев и другие.
«Я настолько забочусь о своем физическом, духовном и моральном здоровье, что такую дрянь смотреть даже не хочу. Нет, не буду! Потому что я считаю, что Леонид Гайдай, Юрий Яковлев, Леонид Куравлев, Владимир Этуш ничего плохого не сделали людям, которые издеваются над этим произведением», - сказал Шнейдеров.
Он призвал россиян быть избирательнее при выборе фильмов на досуге, и не тратить свое время на плохих, по его мнению,актеров.
«Зачем переснимают классику? А зачем изобретать новое, если есть хорошо испытанное старое. Еще великий сказал: «Публика – дура». Рассчитывают, что люди пойдут на известные имена вроде псевдоактеров Ольги Бузовой, Филиппа Киркорова и прочего плохого слова, которое запрещено Роскомнадзором. А главное, что это будет показано по телевизору, когда большинство людей будут находиться в предадекватном или постадекватном состоянии, и будут смотреть все, что им подсунут», - посетовал кинокритик.
В то же время депутат Виталий Милонов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что фильм «Иван Васильевич меняет все!» будет «бомбой».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Великобритания не отменит санкции против РФ по завершении конфликта на Украине
- Помощник режиссера Александра Митты рассказал о его состоянии
- Путин провел церемонию поднятия флагов на подлодках «Император Александр III» и «Красноярск»
- Apple ищет инженеров со знанием русского языка и культуры для разработки Siri
- Юрист рассказала, кого коснется январское повышение социальных выплат
- Мэр Казани призвал стирать пакеты, чтобы город не утонул в мусоре
- Российские гонщики Кротов и Жильцов выступят на ралли‑марафоне «Дакар 2024»
- Адвокат: Основатель «Тануки» полностью погасил ущерб по своему делу
- Продолжение «Чебурашки» официально выйдет в декабре 2025 года
- Силовики задержали участников киевской разведывательной агентурной сети в Крыму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru