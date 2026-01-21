BadComedian назвал «Белоснежку» странным фильмом, достойным «Золотой малины»

Номинация на получение «Золотой малины» на карьеру актеров и режиссеров не влияют, а, наоборот, добавляет хайпа и известности, заявил в беседе с НСН блогер Евгений Баженов.

Фильм «Белоснежка» возненавидели и зрители, и критики, заявил НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

«Белоснежка» и «Война миров» лидируют по количеству номинаций на «Золотой малине — 2026». У них по шесть попаданий в различные категории антипремии, пишет Variety. В число лидеров с пятью номинациями вошел и фильм «Последнее завтра». За роль самого себя в нем певец The Weeknd номинирован как худший актер.

Баженов считает, что «Белоснежку» нельзя было не номинировать на «Золотую малину»

Пауза или смерть? Куда катятся карьеры режиссеров Копполы, Лантимоса и Дель Торо
«Не удивительно, что «Белоснежку» номинировали на получение «Золотой малины», это ужасно слабый фильм. К тому же, конечно, повлияли и бесчисленные скандалы, связанные с ним. Это же переосмысление классического анимационного фильма, который считается необычайно культовым, одним из самых важных столпов, на которых стоит Disney. И сделать такое очень странное переосмысление, отменив актеров невысокого роста, заменив их компьютерными, плюс, конечно, заявление исполнительницы главной роли Рэйчел Зеглер о том, что сюжет оригинальной «Белоснежки» противоречит современным феминистским ценностям. Фильм ненавидят и зрители, и критики, и его нельзя было не номинировать», - отметил кинокритик.

При этом он подчеркнул, что попадание в число номинантов картины «Война миров» Рустама Бекмамбетова никак не скажется на карьере режиссера.

«Джокер-2» признали самым провальным фильмом 2024 года
«Тот факт, что фильм Бекмамбетова «Война миров» номинирован сразу в шести номинациях никак не повлияет на карьеру режиссера в США, потому что его схема весьма отточена. Она, как минимум, работает для сервисов вроде Netflix. И, вообще, этот фильм в кинотеатрах не выходил. Проект сразу был снят под Netflix. И насколько бы он не был плохой, ужасный, смешной, потешный и ничтожный, всё это сыграло ему в плюс. По-моему, он побил даже какие-то рекорды по просмотрам. Номинация на «Золотую малину» сыграла в плюс Бекмамбетову, потому что все посмотрели этот фильм. Всем было интересно, что же там такого ужасного», - заметил Баженов.
«Неудержимых 4» и ремейк «Изгоняющего дьявола» номинировали на «Золотую малину»

По его словам, номинация на «Золотую малину» делает актеров и режиссеров более известными.

«Главная проблема в карьере кинематографистов – это финансовые неудачи и низкие показатели в нынешних реалиях на сервисах кино. Никакие номинации на получение «Золотой малины» на карьеру не влияют. И, вообще, сама «Золотая малина» - это такой околокапустник. Безусловно, кто-то обижается, но, по большей части, актеры, режиссеры и продюсеры приходят на неё, посмеиваются и иронизируют над премией. Она, наоборот, придает какого-то хайпа и известности», - добавил кинокритик.

Ранее Джаред Лето получил «Золотую малину» за роль в «Морбиусе», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Richard Shotwell / AP
ТЕГИ:РежиссерАктерыФильмКинопремия

Горячие новости

Все новости

партнеры