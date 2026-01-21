Фильм «Белоснежка» возненавидели и зрители, и критики, заявил НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

«Белоснежка» и «Война миров» лидируют по количеству номинаций на «Золотой малине — 2026». У них по шесть попаданий в различные категории антипремии, пишет Variety. В число лидеров с пятью номинациями вошел и фильм «Последнее завтра». За роль самого себя в нем певец The Weeknd номинирован как худший актер.

Баженов считает, что «Белоснежку» нельзя было не номинировать на «Золотую малину»