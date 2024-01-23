«Неудержимых 4» и ремейк «Изгоняющего дьявола» номинировали на «Золотую малину»

В 2024 году антипремию вручат уже в 44-й раз. На статуэтку за худший фильм претендуют «Изгоняющий дьявола: Верующий», «Неудержимые 4», «Мег 2: Бездна», «Шазам! Ярость богов», «Винни-Пух: Кровь и мед». Эти же фильмы, за исключением боевика «Мег 2», представлены и в категории «Худший сценарий». В номинацию также добавили «Индиану Джонса и колесо судьбы».

Антинаграду как худший актер могут получить Рассел Кроу, Вин Дизель, Крис Эванс, Джейсон Стэйтэм, Джон Войт. На «Золотую малину» в номинации «Худшая актриса» претендуют Ана де Армас, Меган Фокс, Сальма Хайек, Дженнифер Лопес и Хелен Миррен.

Худшим режиссером 2024 года могут признать Пейтона Рида («Человек-муравей и Оса: Квантомания»), Скотта Во («Неудержимые 4»), Дэвида Гордона Грина («Изгоняющий дьявола: Верующий»), Бена Уитли («Мег 2: Бездна») или Риса Фрейка-Уотерфилда («Винни-Пух: Кровь и мед»).

Как отметили в оргкомитете «Золотой малины», лидером по числу номинаций стала лента «Неудержимые 4» (7 категорий), за ней следуют «Изгоняющий дьявола: Верующий» и «Винни-Пух: Кровь и мед» (по 5 номинаций), «Шазам! Ярость богов» и «Человек-муравей и Оса: Квантомания» (по 4 категории).

