Бабкина заявила, что не пошла бы на «голую вечеринку» Ивлеевой
Народная артистка РФ Надежда Бабкина заявила, что людям всегда следует думать, куда и для какой цели они идут, сообщает РИА Новости.
Комментируя «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой она указала, что никогда не пошла бы на подобное мероприятие.
Также певица отметила, что не думает о будущем Филиппа Киркорова и Лолиты, которые присутствовали «голой вечеринке».
«Это пусть они думают... Меня туда никто не звал. Да я бы и не пошла», - заключила Бабкина.
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин призвал остановить травлю артистов после «голой вечеринки» Ивлеевой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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