Бабкина заявила, что не пошла бы на «голую вечеринку» Ивлеевой

Комментируя «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой она указала, что никогда не пошла бы на подобное мероприятие.

Также певица отметила, что не думает о будущем Филиппа Киркорова и Лолиты, которые присутствовали «голой вечеринке».

«Это пусть они думают... Меня туда никто не звал. Да я бы и не пошла», - заключила Бабкина.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин призвал остановить травлю артистов после «голой вечеринки» Ивлеевой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

