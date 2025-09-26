Песков назвал безответственными заявления о готовности сбивать самолеты РФ

Заявления стран НАТО, указавших на готовность якобы нарушающие их воздушное пространство российские военные самолёты, являются безответственными. Как пишет RT, об сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

СМИ: НАТО пригрозило России применением силы за нарушение границ

Он указал, что звучащие в адрес России обвинения «беспочвенные».

«Сколь-либо убедительных доказательств этому представлено не было», - заключил представитель Кремля.

Ранее глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что у Королевства нет доказательств причастности России к инциденту с беспилотниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСамолетыНАТОДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры