Песков назвал безответственными заявления о готовности сбивать самолеты РФ
Заявления стран НАТО, указавших на готовность якобы нарушающие их воздушное пространство российские военные самолёты, являются безответственными. Как пишет RT, об сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он указал, что звучащие в адрес России обвинения «беспочвенные».
«Сколь-либо убедительных доказательств этому представлено не было», - заключил представитель Кремля.
Ранее глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что у Королевства нет доказательств причастности России к инциденту с беспилотниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян предупредили о мастерах-мошенниках, занимающихся ремонтом
- Россия расширила список санкций против британских политиков
- Камбербэтч не поможет: Новый фильм со звездой «Шерлока» не соберет в России миллиард
- Песков назвал безответственными заявления о готовности сбивать самолеты РФ
- Мирный план Трампа по сектору Газа назвали анекдотом
- На плечи потребителям: Невозвратные товары подорвут доверие к маркетплейсам
- Врач Чаевская назвала нездоровой худобу Полины Гагариной
- Юбилейные истории: Рубальская сыграет саму себя в театральной постановке
- Миллион туристов: Сколько стоит осенний винный тур по Краснодарскому краю
- Сценарист сериала «Трасса» рассказал, как создать социально значимый проект
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru