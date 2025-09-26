Продавцы маркетплейсов аргументируют свое предложение большим процентом возвратов и тем, что недобросовестные покупатели сдают им уже ношенные вещи. Однако, как считает глава Союза потребителей, предприниматели могли бы возложить на покупателя «транспортную» компенсацию за возврат товара.

«По закону вернуть товар можно, если он не был в употреблении. Понятно, что есть какие-то случаи, когда более-менее сложно определить, была ли вещь в эксплуатации. Но этой проблемой должен озаботиться бизнес, а не потребителей должны лишать возможности реализовать свои права. А защита от массовых возвратов также прописана в законе: в таком случае потребитель должен возместить продавцу фактически понесенные расходы на обратную доставку. Как-то Wildberries попытался это сделать, ввел комиссию, но не очень правильно оформил, начались возмущения и ее отменили. Если продавец платит маркетплейсу за обратную логистику, то эти расходы он может предъявить потребителю. Если бы это делалось, потребители не стали бы десятками заказывать товары, а начали более разумно подходить к выбору заказов», - полагает Койтов.

Маркетплейсы заинтересованы в введении невозвратного тарифа, чтобы снизить потери от возвратов, при этом цены на товары вряд ли уменьшатся, рассказал ранее НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

