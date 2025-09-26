Россия расширила список санкций против британских политиков
Россия включила в свой «стоп-лист» дополнительную группу представителей британского политического истеблишмента и «экспертного» сообщества. Об этом заявили в МИД РФ.
Решение было принято в ответ на сохраняющийся конфронтационный курс Лондона, сообщает RT.
В ведомстве указали, что кроме подданных Великобритании в «стоп-лист» попали лица, «сотрудничающие с сеющими клевету и раздор британскими аналитическими и консалтинговыми центрами».
«Работа над расширением российского «стоп-листа»... будет продолжена», - заключили в МИД РФ.
Ранее власти Великобритании внесли в свой список санкций против России российскую IT-компанию Aeza Group и вертолётную компанию HeliCo Group, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
