Россия расширила список санкций против британских политиков

Решение было принято в ответ на сохраняющийся конфронтационный курс Лондона, сообщает RT.

В ведомстве указали, что кроме подданных Великобритании в «стоп-лист» попали лица, «сотрудничающие с сеющими клевету и раздор британскими аналитическими и консалтинговыми центрами».

«Работа над расширением российского «стоп-листа»... будет продолжена», - заключили в МИД РФ.

Ранее власти Великобритании внесли в свой список санкций против России российскую IT-компанию Aeza Group и вертолётную компанию HeliCo Group, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

