Россия расширила список санкций против британских политиков

Россия включила в свой «стоп-лист» дополнительную группу представителей британского политического истеблишмента и «экспертного» сообщества. Об этом заявили в МИД РФ.

Медведев призвал США отказаться от санкций для сохранения договора СНВ

Решение было принято в ответ на сохраняющийся конфронтационный курс Лондона, сообщает RT.

В ведомстве указали, что кроме подданных Великобритании в «стоп-лист» попали лица, «сотрудничающие с сеющими клевету и раздор британскими аналитическими и консалтинговыми центрами».

«Работа над расширением российского «стоп-листа»... будет продолжена», - заключили в МИД РФ.

Ранее власти Великобритании внесли в свой список санкций против России российскую IT-компанию Aeza Group и вертолётную компанию HeliCo Group, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:Ответные Санкции РоссииВеликобританияМИД РФРоссия

