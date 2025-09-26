Кинокритик Долин стал фигурантом дела об уклонении от обязанностей иноагента

В ГСУ СК по Москве указали, что Долина ранее дважды в течение года оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента. Несмотря на это кинокритик продолжил распространение материалов без указания данного статуса.

В ведомстве добавили, что в настоящее время решается вопрос об объявлении фигуранта в розыск.

Ранее Дорогомиловский районный суд Москвы заочно арестовал предпринимателя Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, а также по статье о нарушении порядка деятельности иноагента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».