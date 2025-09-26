Кинокритик Долин стал фигурантом дела об уклонении от обязанностей иноагента
Против кинокритика Антона Долина (признан в РФ иноагентом) возбудили уголовное дело по статье об уклонении от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает RT.
В ГСУ СК по Москве указали, что Долина ранее дважды в течение года оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента. Несмотря на это кинокритик продолжил распространение материалов без указания данного статуса.
В ведомстве добавили, что в настоящее время решается вопрос об объявлении фигуранта в розыск.
Ранее Дорогомиловский районный суд Москвы заочно арестовал предпринимателя Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, а также по статье о нарушении порядка деятельности иноагента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лететь никуда не надо: Wylsacom ждет снижения цен на новые iPhone в России
- «Щелкунчики» и император: Суперассоциация Гергиева заинтриговала театралов
- Гонка за пиаром: Автомобилисты возмутились угрозе ареста за проезд по трамвайным путям
- Путин выразил соболезнования родным и близким Кеосаяна
- Ученый поспорил с Алиевым насчет обмеления Каспия
- Россиянам объяснили, почему зарубежные артисты боятся выступать в РФ
- Лучше не рисковать: Зачем сбивать астероид, который летит к Луне
- Медиаменеджер Демьян Кудрявцев признан иноагентом
- СМИ: Зеленский попросил у Трампа ракеты «Томагавк»
- Центробанк продлил ограничения на перевод средств за рубеж
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru