«Спросит у соседа!»: Как изобилие сериалов бьет по их просмотрам

Российские зрители не досматривают отечественные сериалы до конца из-за того, что их слишком много, объяснила в интервью НСН главный редактор портала «ProfiCinema» Нина Ромодановская.

По данным исследования агентства TelecomDaily, каждый четвертый пользователь российских онлайн-кинотеатров не досматривает оригинальные сериалы этих платформ до конца. При этом средний процент досматриваемости составляет 75%.