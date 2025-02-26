«Спросит у соседа!»: Как изобилие сериалов бьет по их просмотрам
Сегодня производится очень много российских и зарубежных сериалов, поэтому всего лишь четверть зрителей, бросающих их смотреть, это очень хороший показатель, сказала в эфире НСН Нина Ромодановская.
Российские зрители не досматривают отечественные сериалы до конца из-за того, что их слишком много, объяснила в интервью НСН главный редактор портала «ProfiCinema» Нина Ромодановская.
По данным исследования агентства TelecomDaily, каждый четвертый пользователь российских онлайн-кинотеатров не досматривает оригинальные сериалы этих платформ до конца. При этом средний процент досматриваемости составляет 75%.
«Я считаю, что 70-80% - это очень хороший показатель, поскольку производится очень много сериалов, а время зрителя ограничено, он может спросить у соседа или коллеги, чем закончился сериал, и на этом успокоиться. То, что каждый четвертый пользователь не досматривает сериалы, связано с очень большим объемом контента - как российских, так и иностранных сериалов, как онлайн, так и на ТВ. Зрителям не под силу все смотреть. Все досматривать могут себе позволить, наверное, только кинокритики, для которых смотреть контент - профессиональная необходимость», - сказала Ромодановская.
При этом она указала, в чем сегодня проблемы киномаркетологов.
«Креативный продукт имеет несколько специфических особенностей. Одна из ключевых проблем – в отличие от реализации товаров народного потребления, например, корректировка маркетинговых программ после релиза практически невозможна, так как мы каждый раз выходим на рынок с новым продуктом. Поэтому такую большую роль играют предварительные исследования и продюсерское чутье, позволяющее угадать запросы аудитории, о которых она еще даже не подозревает. При этом маркетинг не делает фильм или сериал хорошим или плохим, маркетинг помогает продюсеру более эффективно его реализовать. В первую очередь, востребованность у зрителя креативного продукта зависит от качества – технической и творческой составляющих», - заключила собеседница НСН.
В числе самыми «досматриваемых» сериалов 2024 года, по версии авторов исследования, оказались «Трасса», «Против всех», «Триггер» (третий сезон), «Лихие», «Последний богатырь. Наследие» и «Жизнь по вызову» (третий сезон), отмечает «Радиоточка НСН». Ромодановская подтвердила, что большинство из этих картин – «хорошие сериалы высокого качества», как в художественном плане, так и в техническом.
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