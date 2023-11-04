Avito блокирует объявления продажи мест в очереди для покупки билетов на «Щелкунчика»
Доска объявлений Avito блокирует объявления, в которых продаются браслеты-места в очереди для покупки билетов на «Щелкунчик» в Большом театре, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Накануне в Москве у касс Большого театра выстроилась огромная очередь балетоманов. Их цель, отстояв в очереди всю ночь, завладеть пластиковым браслетом, дающим право приобрести билет на новогоднее представление – балет «Щелкунчик» на музыку Петра Чайковского.
Спекулянты также собираются на это мероприятие в центре Москвы, чтобы соблазнить менее стойких участников очереди приобрести билет с наценкой.
Ранее заслуженный артист России, солист балета Большого театра Геннадий Янин в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что балет «Щелкунчик» исполняется в Большом театре на очень высоком профессиональном уровне.
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