Avito блокирует объявления продажи мест в очереди для покупки билетов на «Щелкунчика»

Накануне в Москве у касс Большого театра выстроилась огромная очередь балетоманов. Их цель, отстояв в очереди всю ночь, завладеть пластиковым браслетом, дающим право приобрести билет на новогоднее представление – балет «Щелкунчик» на музыку Петра Чайковского.

Спекулянты также собираются на это мероприятие в центре Москвы, чтобы соблазнить менее стойких участников очереди приобрести билет с наценкой.

Ранее заслуженный артист России, солист балета Большого театра Геннадий Янин в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что балет «Щелкунчик» исполняется в Большом театре на очень высоком профессиональном уровне.

