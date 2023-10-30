«Великая музыка!»: Солист Большого театра об ажиотажном спросе на «Щелкунчика»

Балет «Щелкунчик» исполняется в Большом театре на очень высоком профессиональном уровне, заявил заслуженный артист России, солист балета Большого театра Геннадий Янин в интервью НСН. По его словам, популярность «Щелкунчика» связана с тем, что в балете звучит великая музыка Чайковского, которая исполняется оркестром.

Две недели назад Большой театр сообщил дату старта продаж билетов на «Щелкунчика» — 4 ноября. Особо активные и прозорливые уже завели запись в очередь. При этом схема предварительной записи по-прежнему сложная. Билеты на «Щелкунчика» на 23-28 декабря будут продавать 4-5 ноября, на самые «горячие» даты, 30-31 декабря, — 11-12 ноября, на спектакли со 2 по 7 января — 18-19 ноября. Геннадий Янин отметил, что на билеты наблюдается ажиотажный спрос.