«Великая музыка!»: Солист Большого театра об ажиотажном спросе на «Щелкунчика»
Билеты на утренние спектакли стоят дешевле, чем на дневные и вечерние, поэтому на них особый спрос, отметил в эфире НСН Геннадий Янин.
Балет «Щелкунчик» исполняется в Большом театре на очень высоком профессиональном уровне, заявил заслуженный артист России, солист балета Большого театра Геннадий Янин в интервью НСН. По его словам, популярность «Щелкунчика» связана с тем, что в балете звучит великая музыка Чайковского, которая исполняется оркестром.
Две недели назад Большой театр сообщил дату старта продаж билетов на «Щелкунчика» — 4 ноября. Особо активные и прозорливые уже завели запись в очередь. При этом схема предварительной записи по-прежнему сложная. Билеты на «Щелкунчика» на 23-28 декабря будут продавать 4-5 ноября, на самые «горячие» даты, 30-31 декабря, — 11-12 ноября, на спектакли со 2 по 7 января — 18-19 ноября. Геннадий Янин отметил, что на билеты наблюдается ажиотажный спрос.
«Перед каждым Новым годом, конечно же, повышенный ажиотаж. Безусловно, этот продукт в Большом театре на очень высоком уровне. Если вы хотели получить прекрасное зрелище, то нужно идти только в Большой театр, несмотря на то, что билеты здесь не самые дешевые. Само качество исполнения этой труппы очень высокое и профессиональное. Насколько я знаю, самые дорогие билеты в первые ряды партера на серьезные балеты на исторической сцене Большого театра стоят около 15 тысяч рублей. Это достаточно внушительная сумма, но вы увидите за нее достойный продукт», - сказал Янин.
Он отметил, что популярность «Щелкунчика» связана с тем, что в балете звучит великая музыка Чайковского, которая исполняется оркестром. При этом Янин напомнил, что билеты на утренние спектакли стоят дешевле.
«Все основано на музыке. Балет «Щелкунчик» имеет такой успех, потому что там великая музыка (П.И Чайковского – ред. НСН), совершенно прекрасное исполнение, когда играет живой оркестр. Во многих труппах это идет под фонограмму... Это совершенно разные спектакли. Конечно, спрос идет на то, что под живую музыку. При этом это детский спектакль, много утренних спектаклей… На утренние спектакли всегда билеты в два раза дешевле, чем на вечерние. Поэтому на дневные спектакли особый спрос», - резюмировал артист.
Билеты в Большой театр подорожали: если в 2022 году диапазон был от 1,5 тысячи до 15 тысяч рублей и только на вечер 31 декабря был повышенный тариф — от 2 тысяч до 20 тысяч, то в этом году все утренние спектакли — от 1,5 тысячи до 15 тысяч, а все дневные и вечерние — до 20 тысяч, передает «Радиоточка НСН».
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