«Самобытность с российским почерком»: Чего ждать от четвертой Московской недели моды

Собеседник НСН уточнил, что и сам в этом году примет непосредственное участие в двух показах Московской недели моды.

«На одном показе я буду работать, как стилист и арт-директор. Помогаю бренду Loginov дизайнера Дмитрий Логинова полностью сделать шоу – от кастинга до стилизации. Буду работать за кулисами и помогать другу. Также бренд моих друзей MERÉ, с которыми я знаком очень давно, попросили меня открыть их показ. Я согласился, в один из дней буду выходить, как модель», - пояснил эксперт моды.

При этом теле- и радиоведущий подчеркнул, что важной частью любой недели моды являются не только дизайнерские работы, но и образы стритстайла.

«Пока у нас в основном люди "супернарядные", либо аккуратные и обычные. Хотелось бы, чтобы было больше интересных персонажей, свободной открытой молодежи, которая проявляет себя с помощью одежды. Это красиво, и помогает остальным людям раскрепостится, покупать себе интересные вещи. Такие люди для страны в какой-то степени важнее, чем дизайнеры. Они помогают другим сбросить кольчугу и панцирь нашего воспитания, когда все под запретом», - сказал Лисовец.

Ранее певица Катя IOWA удивила светских хроникеров смелыми образами на неделе моды в Париже. В разговоре с «Радиоточкой НСН» артистка назвала этот опыт выходом из зоны комфорта, отметив, что 12 дней в Париже стали для не возможностью набраться идей и смелости перейти к действию.

