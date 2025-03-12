«Самобытность с российским почерком»: Чего ждать от четвертой Московской недели моды
Эксперт моды Владислав Лисовец в эфире НСН допустил, что трендсеттеры важны для Московской недели моды не меньше, а возможно даже больше, чем дизайнеры.
Эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец сообщил в интервью НСН, что в рамках предстоящей Московской недели моды будет лично стилизовать один из показов, и даже выйдет на подиум.
Четвертая Московская неделя моды пройдет c 13 по 18 марта 2025 года в ЦВЗ «Манеж». Свои коллекции представят более 180 брендов из 27 регионов России. Помимо показов в программе лекции экспертов, маркет, профессиональный шоурум и фестиваль короткометражного кино World Fashion Shorts. По словам Лисовца, событие является отличным шансом проявить себя для молодых самобытных дизайнеров.
«Не могу сказать, что буду отсматривать все на Московской неделе моды, но буду там появляться. У нас есть отдельные суперталантливые самобытные, очень наши ребята, их отличает яркий российских почерк. Я никогда не жду, что кто-то меня удивит. Но удивляет, когда у дизайнера качественный показ, хороший кастинг, хорошая публика на первом ряду, люди, которые действительно трендсеттеры. Если человек смог подойти к работе профессионально, я всегда похвалю, не важно, какая одежда. То, что Московская неделя моды существует – уже хорошо, у ребят есть возможность показать, что они делают», - заявил он.
Собеседник НСН уточнил, что и сам в этом году примет непосредственное участие в двух показах Московской недели моды.
«На одном показе я буду работать, как стилист и арт-директор. Помогаю бренду Loginov дизайнера Дмитрий Логинова полностью сделать шоу – от кастинга до стилизации. Буду работать за кулисами и помогать другу. Также бренд моих друзей MERÉ, с которыми я знаком очень давно, попросили меня открыть их показ. Я согласился, в один из дней буду выходить, как модель», - пояснил эксперт моды.
При этом теле- и радиоведущий подчеркнул, что важной частью любой недели моды являются не только дизайнерские работы, но и образы стритстайла.
«Пока у нас в основном люди "супернарядные", либо аккуратные и обычные. Хотелось бы, чтобы было больше интересных персонажей, свободной открытой молодежи, которая проявляет себя с помощью одежды. Это красиво, и помогает остальным людям раскрепостится, покупать себе интересные вещи. Такие люди для страны в какой-то степени важнее, чем дизайнеры. Они помогают другим сбросить кольчугу и панцирь нашего воспитания, когда все под запретом», - сказал Лисовец.
Ранее певица Катя IOWA удивила светских хроникеров смелыми образами на неделе моды в Париже. В разговоре с «Радиоточкой НСН» артистка назвала этот опыт выходом из зоны комфорта, отметив, что 12 дней в Париже стали для не возможностью набраться идей и смелости перейти к действию.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ведущая «Давай поженимся» выступила против запрета рекламы астрологов
- Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой
- Суздаль признан самым спокойным городом России
- Советник Трампа Уолтц провел телефонный разговор с представителем РФ
- Миронов предложил присвоить звание Героя России участникам операции «Поток»
- Издательство «АСТ» поменяет обложку книги «Ведьмак. Перекресток воронов»
- Трамп: США обсуждают с Киевом перемирие и территориальные уступки
- Из Суджи в Курской области эвакуировали 68 человек
- Вице-президент США сообщил о планах контактов с Россией в ближайшие дни
- Трамп заявил, что договоренности о переговорах с Путиным пока нет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru