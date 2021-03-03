Арзамасова: поддержите негосударственные театры!

Также актриса отметила, что на фоне насыщенной ежедневной повестки дня новости кино уходят из виду информационного поля. Об этом свидетельствует и рейтинг прошедшей накануне церемонии «Золотой глобус». За присуждением премий в этом году следили пять миллионов телезрителей, что на 60 процентов меньше, чем годом ранее.

«Да, в информационном поле сегодня так много ежедневно-глобального, что даже такие красивые события, как кинопремии, уходят на задний план», — отметила артистка.

Кроме того, Елизавета Арзамасова рассказала НСН о городах, которые ей понравились еще в детстве во время гастролей, и в которые она бы хотела вернуться сейчас.

