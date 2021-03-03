Арзамасова: поддержите негосударственные театры!

Актриса Елизавета Арзамасова в эфире НСН напомнила чиновникам об учреждениях, которые нуждаются в господдержке на фоне пандемии.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в апреле власти планируют оценить реальные потери культурной сферы из-за пандемии коронавируса.

Актриса театра и кино Елизавета Арзамасова в интервью НСН выразила надежду, что помимо подсчета убыли, будет оказана и поддержка, особенно негосударственным культурным учреждениям.

«Я очень надеюсь, что не только ущерб будет оценен, но и будут разработаны какие-то меры поддержки. Особенно для негосударственных, но таких любимых зрителями театров и творческих объединений, как, например, Булгаковский дом. Говоря об индустрии в целом, хочется напомнить о том, что речь идет не только об артистах, но и о служащих театров: постановщиках, костюмерах, службе залов», — сказала она.

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Также актриса отметила, что на фоне насыщенной ежедневной повестки дня новости кино уходят из виду информационного поля. Об этом свидетельствует и рейтинг прошедшей накануне церемонии «Золотой глобус». За присуждением премий в этом году следили пять миллионов телезрителей, что на 60 процентов меньше, чем годом ранее.

«Да, в информационном поле сегодня так много ежедневно-глобального, что даже такие красивые события, как кинопремии, уходят на задний план», — отметила артистка.

Кроме того, Елизавета Арзамасова рассказала НСН о городах, которые ей понравились еще в детстве во время гастролей, и в которые она бы хотела вернуться сейчас.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосподдержкаТеатрыЕлизавета Арзамасова
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