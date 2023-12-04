В парке «Зарядье» 16 декабря откроют выставку живописи и графики Павла Филонова

Отмечается, что выставка «Павел Филонов. Художник мирового расцвета» будет приурочена к 140-летию живописца. Посетители смогут увидеть, в частности, картины из цикла «Ввод в мировый расцвет» 1910-х годов. Кроме того, будут представлены картины 1930-х годов на производственные темы, в том числе «Ударницы швейной фабрики "Красная Заря"» и «Тракторная мастерская Путиловского завода». Выставка будет работать до 17 марта.

Ранее сообщалось, что Государственный Русский музей представил в Петербурге первую за 90 лет масштабную выставку картин Василия Сурикова, на ней показано 120 произведений художника из коллекций нескольких музеев страны, передает «Радиоточка НСН».

