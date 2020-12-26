Арбенина рассказала о последних понравившихся ей сериалах

«Увы, не успела посмотреть ни один из них, будет, чем заняться знойными африканскими вечерами после Сафари. Обычно в отпуске я умудряюсь отдохнуть за пару-тройку дней, остальное время маюсь в ожидании возвращения домой. В этот раз буду развлекаться в компании с чиками и психами. В свою очередь, рекомендую вам потрясающий сериал «Наследники», второй сезон «Метода» и «Ход королевы», если еще не смотрели», – сказала она.

Также Диана Арбенина в эксклюзивном интервью НСН рассказала, что бессимптомно переболела коронавирусом.

