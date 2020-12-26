Арбенина рассказала о последних понравившихся ей сериалах

Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина порекомендовала НСН посмотреть «Наследники», «Метод» и «Ход Королевы».

«Перевал Дятлова», «Чики» и «Псих» названы лучшими сериалами года, сообщает сайт Кино-Театр.Ру.

Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина в эфире НСН призналась, что не успела посмотреть вышеперечисленные сериалы, посоветовав другие киноленты.

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«Увы, не успела посмотреть ни один из них, будет, чем заняться знойными африканскими вечерами после Сафари. Обычно в отпуске я умудряюсь отдохнуть за пару-тройку дней, остальное время маюсь в ожидании возвращения домой. В этот раз буду развлекаться в компании с чиками и психами. В свою очередь, рекомендую вам потрясающий сериал «Наследники», второй сезон «Метода» и «Ход королевы», если еще не смотрели», – сказала она.

Также Диана Арбенина в эксклюзивном интервью НСН рассказала, что бессимптомно переболела коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СериалыНочные СнайперыДиана Арбенина
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