«Пора продезинфицировать!». Арбенина о новых правилах для соцсетей

Диана Арбенина: «Молодец! Вчера я сделала общий анализ крови, который выявил наличие антител – 15,6. Не бог весть сколько, но какая-никакая защита. То, что я несколько недель назад переболела коронавирусом, стало для меня сногсшибательной новостью. Никаких известных и популярных симптомов все эти месяцы у меня не было. Так что, как говорится, легко отделалась. Возможно, помогло мое излюбленное средство: чистый лимон, спорт, работа, а главное, любовь. В конце концов, именно силой духа противостоит русский человек всем невзгодам и напастям», – поделилась с НСН Диана Арбенина.

