«Пора продезинфицировать!». Арбенина о новых правилах для соцсетей
Лидер группы «Ночные Снайперы» специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящей недели.
Байден сделал прививку от коронавируса в прямом эфире
Избранный президент США Джо Байден сделал прививку против коронавируса. Процедуру транслировали в прямом эфире.
Диана Арбенина: «Молодец! Вчера я сделала общий анализ крови, который выявил наличие антител – 15,6. Не бог весть сколько, но какая-никакая защита. То, что я несколько недель назад переболела коронавирусом, стало для меня сногсшибательной новостью. Никаких известных и популярных симптомов все эти месяцы у меня не было. Так что, как говорится, легко отделалась. Возможно, помогло мое излюбленное средство: чистый лимон, спорт, работа, а главное, любовь. В конце концов, именно силой духа противостоит русский человек всем невзгодам и напастям», – поделилась с НСН Диана Арбенина.
Соцсети обязали блокировать запрещенный контент
Госдума приняла закон, обязывающий социальные сети с первого февраля 2021 года выявлять и блокировать запрещенный контент.
Диана Арбенина: «Давно пора проредить, прополоть и продезинфицировать это болото. Я отнюдь не ханжа и не чистюля-моралист, сама могу приложить на крутом русском, да и секс в нашем мире никто не отменял. Но всему свое место! Надоело шпионить в телефонах детей и трястись, как бы чего не увидели. Ограниченность, допотопность и глупость социальных сетей просто достала», – прокомментировала она в интервью НСН.
Власти нескольких регионов объявили выходным 31 декабря
Большинство российских регионов объявили выходным 31 декабря после соответствующей рекомендации президента.
Диана Арбенина: «Удивительно, почему вообще возникает вопрос, идти на работу 31 декабря или нет. Мне кажется, что для этого занятия хватает 364 дней в году, и последний день года уже точно никого не спасет. И вообще, чем 31 декабря хуже 8 марта или 23 февраля?», – поинтересовалась она в эфире НСН.
Названы лучшие сериалы 2020 года
«Перевал Дятлова», «Чики» и «Псих» названы лучшими сериалами года, сообщает сайт Кино-Театр.Ру.
Диана Арбенина: «Увы, не успела посмотреть ни один из них, будет, чем заняться знойными африканскими вечерами после сафари. Обычно в отпуске я умудряюсь отдохнуть за пару-тройку дней, остальное время маюсь в ожидании возвращения домой. В этот раз буду развлекаться в компании с "Чиками" и "Психами". В свою очередь, рекомендую вам потрясающий сериал "Наследники", второй сезон "Метода" и "Ход королевы", если еще не смотрели», – посоветовала слушателям НСН Диана Арбенина.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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