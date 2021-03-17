Арбатова отметила смешной момент в выступлении Манижи

«И она права. Потому что к культуре в принципе имеет отношение всего пять процентов всех продуктов «культуры». А певица Манижа – интересный феномен для того, чтобы презентовать нашу страну. Особенно смешно, когда она, играя освобожденную женщину Востока, надевает платок. В целом она, конечно, человек талантливый. Из того, что я видела в ее исполнении, хороши именно ее национальные песни, там и голос, и какое-то проникновенное понимание того, что она поет. А когда она поет «тыц-тыц» для «Евровидения», она становится как все. И я не понимаю, почему именно она. В этом смысле у меня нет ни капли ксенофобии, я просто не понимаю такого хода», – сказала она.

Кроме того, Арбатова в беседе с НСН отметила, что старшеклассникам в школах не хватает полового просвещения, а не «основ взрослой жизни».

