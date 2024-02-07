Автор «Слова пацана» рассказал об угрозах после выхода книги

Автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберт Гараев рассказал об угрозах, с которыми он столкнулся после выпуска книги. О конфликтах с недовольными читателями он поведал в разговоре с Е1.ru.

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В процессе написания книги ему пришлось брать интервью у свидетелей того периода времени, а также у людей с криминальным прошлым.

«Какие-то угрозы время от времени возникали. Но это был оправданный риск, который я закладывал. Мне приходили письма на почту в духе: "Да кто ты такой, чтобы эту тему поднимать?"» - рассказал автор.

По его признанию, один из анонимных героев книги, кардинально сменив свою позицию, обещал сломать автору ноги.

«Я этого не ожидал, так и сказал: "А с какой стати вы мне угрожаете?". Надеюсь, он действительно не собирался мне ломать ноги и просто хотел напугать», - добавил он.

Ранее Роберт Гараев назвал актера из сериала «Слова пацана» Рузиля Минекаева очень талантливым актером. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: страница Роберта Гараева в соцсетях
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