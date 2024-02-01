«Эксклюзив по запросу»: Эдгард Запашный о новой автобиографической книге

«Мы с Аскольдом начали заниматься книгой и структурировать материал под конец пандемии коронавируса. Над книгой мы работали больше года, перед этим на протяжении пяти лет несколько издательств предлагали нам с братом написать автобиографию. Мы договорились с солидным издательством и решили выпустить книгу, почувствовав запрос от наших поклонников, издательства и общества. Все писали сами, хотя, конечно, проходили редактуру», — сказал Запашный.

По словам собеседника НСН, новая книга будет полна откровений и секретов.

«В ней очень много эксклюзива. Книга собрана не из того материала, про который мы с братом уже рассказывали», — подытожил он.

Ранее мемуары ректора Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николая Цискаридзе удостоились премии «Театральный роман».

