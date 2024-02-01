«Эксклюзив по запросу»: Эдгард Запашный о новой автобиографической книге

Запрос от поклонников братьев Запашных, общества и издательства стал стимулом для написания автобиографии, сказал НСН Эдгард Запашный.

Новая автобиография братьев Запашных пропитана откровениями и эксклюзивом, в ней не будет ничего, о чем уже было известно раньше. Об этом НСН заявил народный артист России, гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, дрессировщик Эдгард Запашный.

Дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные представят свою первую автобиографию в ходе пресс-конференции, которая состоится 6 февраля в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского. Программой мероприятия, помимо пресс-конференции, предусмотрены экскурсия по закулисью цирка и открытая репетиция с хищниками, а журналистам подарят книги с автографом братьев Запашных. Эдгард Запашный рассказал, когда появилась идея написания книги и как долго создавалось произведение.

Эдгард Запашный снял в цирке ролик по мотивам «Слова пацана»

«Мы с Аскольдом начали заниматься книгой и структурировать материал под конец пандемии коронавируса. Над книгой мы работали больше года, перед этим на протяжении пяти лет несколько издательств предлагали нам с братом написать автобиографию. Мы договорились с солидным издательством и решили выпустить книгу, почувствовав запрос от наших поклонников, издательства и общества. Все писали сами, хотя, конечно, проходили редактуру», — сказал Запашный.

По словам собеседника НСН, новая книга будет полна откровений и секретов.

«В ней очень много эксклюзива. Книга собрана не из того материала, про который мы с братом уже рассказывали», — подытожил он.

Ранее мемуары ректора Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николая Цискаридзе удостоились премии «Театральный роман».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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