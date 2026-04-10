Как добавил собеседник НСН, прирост зрителей наблюдается и в других столичных театрах.

«Увеличение налицо не только в "Модерне", но и во многих московских театрах. По театрам, которые я знаю, которые считаются ведущими театрами, вижу, что у всех есть, пусть небольшой, но прирост. Это напрямую зависит не столько от рынка, сколько от активности самого театра – репертуара и частоты премьер. Плюс соцсети, какая-то реклама», - объяснил Грымов.

По его словам, сложно выделить жанр спектаклей, которые сегодня предпочитает публика.

«Мы в театре "Модерн" играем 32 спектакля – есть лирические комедии, драмы, трагедии, мелодрамы. Аудитория разная, но все равно цельная. Это те поклонники, которые ходят в театр "Модерн". Детские показы всегда давали стабильный доход, но на Новый год в Москве много бесплатных развлечений, - елки, катки. Конечно, есть падение на детские спектакли в новогодние каникулы», - уточнил он.

Ранее в пресс‑службе «Яндекс Афиши» сообщали, что за январь-март 2026 года продажи билетов в театры России выросли на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшая динамика зафиксирована в Москве и Санкт‑Петербурге (+ 22%). Также в число наиболее «театральных» мегаполисов вошли Екатеринбург, Ростов‑на‑Дону и Новосибирск, напоминает «Радиоточка НСН».

