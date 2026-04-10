Аншлаг круглый год: Чем московские театры завлекают зрителей
Вопрос привлечения аудитории для театра упирается в репертуар, количество премьер, активность в соцсетях и рекламу, рассказал НСН Юрий Грымов.
В последние годы число зрителей в московских театрах неуклонно растет, при этом вопрос привлечения аудитории напрямую зависит не столько от рынка, сколько от активности самого театра, заявил в беседе с НСН режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
В 2025 году театры Москвы провели 25 тысячи показов спектаклей, в том числе 10,9 тыс. детских, пишет РБК со ссылкой на департамент культуры столицы. Постановки посетили более пяти миллионов зрителей. Для сравнения, в 2024 году в театрах прошло 24,3 тысячи показов, из них 10,8 тысячи — для детей, на спектакли пришли 4,7 млн зрителей. При этом в прошлом году в столице состоялась 281 театральная премьера, а в 2024 году представили 259 премьер.
«Показатели театра "Модерн" довольно прогрессивны. За последние пять лет мы каждый год прибавляли от 18 до 26% зрителей. Мы играем 32 спектакля в месяц, включая детские, практически на аншлагах. Заполняемость зала от 86%. Практически стопроцентная заполняемость залов в течение года. В театре "Модерн" устойчивое аудитория, ее ядро 35+. Когда были перебои с интернетом, у нас не случилось сильного падения. Люди перетерпели, а потом активно покупали билеты. Да, безусловно, рынок изменился. Мы раньше продавали билеты за три месяца, на старте покупали практически 30%. Сейчас, наверное, глубокие продажи стали меньше. Нельзя передавать билеты, их нужно сдавать. Поэтому сегодня активный пик продаж – ближе к спектаклю», - рассказал он.
Как добавил собеседник НСН, прирост зрителей наблюдается и в других столичных театрах.
«Увеличение налицо не только в "Модерне", но и во многих московских театрах. По театрам, которые я знаю, которые считаются ведущими театрами, вижу, что у всех есть, пусть небольшой, но прирост. Это напрямую зависит не столько от рынка, сколько от активности самого театра – репертуара и частоты премьер. Плюс соцсети, какая-то реклама», - объяснил Грымов.
По его словам, сложно выделить жанр спектаклей, которые сегодня предпочитает публика.
«Мы в театре "Модерн" играем 32 спектакля – есть лирические комедии, драмы, трагедии, мелодрамы. Аудитория разная, но все равно цельная. Это те поклонники, которые ходят в театр "Модерн". Детские показы всегда давали стабильный доход, но на Новый год в Москве много бесплатных развлечений, - елки, катки. Конечно, есть падение на детские спектакли в новогодние каникулы», - уточнил он.
Ранее в пресс‑службе «Яндекс Афиши» сообщали, что за январь-март 2026 года продажи билетов в театры России выросли на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшая динамика зафиксирована в Москве и Санкт‑Петербурге (+ 22%). Также в число наиболее «театральных» мегаполисов вошли Екатеринбург, Ростов‑на‑Дону и Новосибирск, напоминает «Радиоточка НСН».
- При атаке БПЛА в Волгоградской области повреждена емкость с нефтепродуктами
- ЦБ отозвал лицензию у московского Банка РМП
- Путин объявил пасхальное перемирие вопреки «лукавству» Зеленского
- В Белгородской области за время СВО повреждены более 21 тысячи машин
- В России пока не обсуждают введение экспортных пошлин на рыбу
- Убытки вместо прибыли: Экономист раскрыл риски валютных вкладов
- «Колорадо» выиграл регулярный чемпионат НХЛ досрочно
- Над регионами России уничтожили 151 украинский беспилотник
- На Камчатке найдены пропавшие туристы, двое погибли