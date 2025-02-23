«Анора» завоевала три награды на церемонии «Independent Spirit Awards»

Лента американского режиссера Шона Бэйкера с российскими актерами Марком Эйдельштейном и номинантом на «Оскар» Юрой Борисовым в ролях получил три главные награды на церемонии «Independent Spirit Awards». Об этом сообщили представители пресс-службы кинопремии.

Отмечается, что лента одержала победу в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшее исполнение главной роли».

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На счету картины Бэйкера множество номинаций и наград. В том числе фильм «Анора» стал лучшим на «Critics Choice Awards», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее российский кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН заметил, что, несмотря на не самую выдающуюся роль актера Юрия Борисова в «Аноре», этот фильм стал шансом для российского артиста пробиться в ведущие студии Голливуда.

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ФОТО: ТАСС / SEBASTIEN NOGIER / EPA
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