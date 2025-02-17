Шнейдеров: «Анора» открыла для Юры Борисова дорогу в студийный Голливуд
Акцент может помешать Юре Борисову на пути в студийный Голливуд, однако актер сам признавался, что активно учит английский язык, сказал НСН Давид Шнейдеров.
Несмотря на не самую выдающуюся роль в ленте «Анора», этот фильм — шанс для российского актера Юры Борисова пробиться в студийный Голливуд, вместе с тем это знак и для российского кино, что отечественных актеров рады видеть в западных картинах. Об этом НСН заявил кинокритик Давид Шнейдеров.
Российский актер Юра Борисов не получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший актер второго плана. Вместе с тем фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с ним в главной роли лидирует по сборам за минувшие выходные (за четыре дня собрал 411 млн рублей). Шнейдеров назвал выдающейся роль Борисова в «Пророке», однако отметил, что куда менее выразительная роль в «Аноре» открывает ему дорогу в студийный Голливуд.
«Я вчера посмотрел фильм “Пророк”, в котором Юра Борисов играет Александра Пушкина. Эта работа не идет ни в какое сравнение с ролью в фильме “Анора”. Роль Пушкина была настоящей, могучей, с трансформацией характера. Удивительная актерская работа. В “Аноре” же он не сыграл ничего выдающегося, однако то, что он получил номинацию, — это огромный успех и прорыв как лично для Юры, так и для нашего кино. Для Юры открывается дорога в студийный Голливуд с большими бюджетами, потому что “Анора” — это независимое кино, а для российского кино это звонок, что российскую актерскую школу никто не отменял и не запрещал, что у русских актеров есть возможность работать на Западе», — сказал Шнейдеров.
Собеседник НСН отметил, что безусловным плюсом для Юры Борисова будет преодоление проблем с акцентом.
«Плохой английский помешает колоссально, но сам Юра Борисов на церемонии вручения премии “Золотой глобус” говорил, что начинает учить английский язык. По словам ведущих голливудских продюсеров, одна из главных проблем русских актеров — это акцент, но на самом деле эта же проблема и у французских актеров, и у немецких», — добавил кинокритик.
В заключение Шнейдеров предположил, что «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана получит Киран Калкин за работу в ленте «Настоящая боль».
«Что же касается самого присуждения “Оскара”, я бы поставил на Кирана Калкина. Мне кажется, что большее влияние на “Оскар” окажет “Золотой глобус”, нежели BAFTA. Но 6 000 американских киноакадемиков — это абсолютно случайный выбор», — подытожил он.
Ранее букмекеры онлайн-платформы Polymarket предположили, что «Анора» с вероятностью 67% победит на «Оскаре» как лучший фильм. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров и Ушаков проведут переговоры с представителями США в Эр-Рияде
- Во Франции призвали Европу продолжать поддерживать Украину
- В Свердловской области опровергли информацию об отставке губернатора Куйвашева
- Армия России освободила Фиголевку в Харьковской области
- Депутат Аксаков: Visa и Mastercard вернутся в Россию
- На Кубани более 20 домов пострадали из-за атак украинских дронов
- Глава МИД Швеции поддержала отправку миротворцев на Украину
- СМИ: Школьник в Санкт-Петербурге попал в реанимацию после катания на «ватрушке»
- СМИ: У эксперта моды Лисовца выявили онкологию на поздней стадии
- Кабмин выделил 1,3 млрд руб. на аренду жилья жителям Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru