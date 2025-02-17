Шнейдеров: «Анора» открыла для Юры Борисова дорогу в студийный Голливуд

Несмотря на не самую выдающуюся роль в ленте «Анора», этот фильм — шанс для российского актера Юры Борисова пробиться в студийный Голливуд, вместе с тем это знак и для российского кино, что отечественных актеров рады видеть в западных картинах. Об этом НСН заявил кинокритик Давид Шнейдеров.

Российский актер Юра Борисов не получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший актер второго плана. Вместе с тем фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с ним в главной роли лидирует по сборам за минувшие выходные (за четыре дня собрал 411 млн рублей). Шнейдеров назвал выдающейся роль Борисова в «Пророке», однако отметил, что куда менее выразительная роль в «Аноре» открывает ему дорогу в студийный Голливуд.