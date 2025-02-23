Лента «Мечты» норвежского режиссера выиграла Берлинский кинофестиваль
Главную награду 75-го международного Берлинского кинофестиваля получил фильм норвежского режиссера Дага Йохана Хаугеруда «Мечты». Трансляция мероприятия велась на сайте киносмотра.
Сюжет картины рассказывает о девушке, которая ведет дневник. В нем она признается в любви своему учителю. Мать и бабушка героини находят ее записки и сначала приходят в ужас от прочитанного, но потом восхищаются ее писательскими способностями.
Лента «Мечты» является финальной частью трилогии, которая посвящена изучению взаимоотношений людей. В нее также входят фильмы «Секс» и «Любовь». Сам Даг Йоган Хаугеруд, получив награду, призвал «больше писать и больше читать».
Приз Большого жюри получила картина бразильского кинематографиста Габриэля Маскаро «Голубая тропа», а специального упоминания была удостоена лента Ивана Фунда «Послание».
Лучшим режиссером был признан Хуо Менг из Китая за работу над фильмом «Жить на этой земле». Награда за лучший сценарий «Серебряный медведь» досталась румынскому режиссеру Раду Жуде за ленту «Континенталь 25».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на открытии Берлинского кинофестиваля британской актрисе Тильде Суинтон вручили почетного «Золотого медведя».
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