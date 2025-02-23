Лента «Мечты» норвежского режиссера выиграла Берлинский кинофестиваль

Главную награду 75-го международного Берлинского кинофестиваля получил фильм норвежского режиссера Дага Йохана Хаугеруда «Мечты». Трансляция мероприятия велась на сайте киносмотра.

Сюжет картины рассказывает о девушке, которая ведет дневник. В нем она признается в любви своему учителю. Мать и бабушка героини находят ее записки и сначала приходят в ужас от прочитанного, но потом восхищаются ее писательскими способностями.

Лента «Мечты» является финальной частью трилогии, которая посвящена изучению взаимоотношений людей. В нее также входят фильмы «Секс» и «Любовь». Сам Даг Йоган Хаугеруд, получив награду, призвал «больше писать и больше читать».