«Чувственное кино»: Безрукова рассказала, чего ждет от фильма Деппа про Модильяни
Амедео Модильяни был изысканным художником с интересной судьбой, и байопик о такой личности точно будет чувственным кино, сказала НСН Ирина Безрукова.
Байопики и костюмированное кино всегда будут интересны зрителю, заявила в беседе с корреспондентом НСН актриса Ирина Безрукова на премьере фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия», режиссером которого выступил Джонни Депп.
«Мне очень нравится Джонни Депп, особенно его более ранние работы. Интересно, как он проявил себя в другом качестве, как он посмотрел на историю Модильяни. История великого художника и его взаимоотношений с миром, женщинами – это всегда интересно. Хочется посмотреть на эпоху, время. Я очень люблю фильмы байопики, которые рассказывают о судьбе великого человека. Работы Модильяни мне очень нравятся, он изысканный художник. Рассчитываю, что это будет чувственное кино», - заявила она перед показом фильма в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм».
Проект Деппа выходит в российский прокат 30 января. Сопродюсером фильма является кинопрокатная компания RWV Film. Картина расскажет о трех днях из жизни итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни, которые тот провел в 1916 году Париже. Роль известного экспрессиониста исполнил Риккардо Скамарчо, которого ранее зрители могли увидеть в таких проектах, как «Тень Караваджо» и «Джон Уик 2». Компанию ему на экране также составит Аль Пачино, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме заявили, что слова Трампа о Второй мировой войне оскорбляют память о победе
- Специалист по безопасности назвал два признака шпионских программ на смартфоне
- Прокуратура проверит забравший у россиянина деньги за участие в СВО банк
- Здание склада загорелось в подмосковном Клину
- Неизвестный попытался доставить в СИЗО мобильные телефоны при помощи дрона
- В России вышел аудиосборник рассказов по вселенной видеоигры Atomic Heart
- Худрук и директор «Ленкома» будут совмещать должности в прежних театрах
- Мадридский «Реал» стал самым высокодоходным футбольным клубом
- Певица Алсу занялась биатлоном
- ДТП с участием 19 автомобилей произошло в Казахстане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru