«Чувственное кино»: Безрукова рассказала, чего ждет от фильма Деппа про Модильяни

«Мне очень нравится Джонни Депп, особенно его более ранние работы. Интересно, как он проявил себя в другом качестве, как он посмотрел на историю Модильяни. История великого художника и его взаимоотношений с миром, женщинами – это всегда интересно. Хочется посмотреть на эпоху, время. Я очень люблю фильмы байопики, которые рассказывают о судьбе великого человека. Работы Модильяни мне очень нравятся, он изысканный художник. Рассчитываю, что это будет чувственное кино», - заявила она перед показом фильма в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм».

Проект Деппа выходит в российский прокат 30 января. Сопродюсером фильма является кинопрокатная компания RWV Film. Картина расскажет о трех днях из жизни итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни, которые тот провел в 1916 году Париже. Роль известного экспрессиониста исполнил Риккардо Скамарчо, которого ранее зрители могли увидеть в таких проектах, как «Тень Караваджо» и «Джон Уик 2». Компанию ему на экране также составит Аль Пачино, напоминает «Радиоточка НСН».

