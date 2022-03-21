Лейбл Ивана Дорна закрыл музыкальный каталог для пользователей из России

Музыкальный лейбл Masterskaya украинского певца Ивана Дорна закрыл музыкальный каталог для пользователей из России и Белоруссии. Об этом студия сообщила в своем Telegram-канале.

Никаких дополнительных комментариев от студии не поступило.

«Негодяй и дешевка!»: Пригожин возмутился решением Макса Барских запретить свои песни в России

При этом студийные альбомы Ивана Дорна уже исчезли из «Яндекс.Музыки», в сервисах остались только совместные треки исполнителя с другими артистами.

Ранее украинский певец Макс Барских запретил использование своих песен в России. Барских разорвет контракты с российскими компаниями и изымет каталог своих песен из российского цифрового пространства. Певец призвал всех украинских артистов последовать его примеру.

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ФОТО: instagram.com
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