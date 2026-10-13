Суд продлил арест Тимуру Иванову до 2027 года

«Суд продлил Тимуру Вадимовичу срок содержания под стражей до 6 января», - указал защитник.

Дело Иванова слушается в закрытом режиме, экс-замминистра помещен в СИЗО, а не в колонию, куда суд отправил его в 2025 году, признав виновным в растрате.

Ранее против Тимура Иванова возбудили уголовное дело о получении взяток на 1,3 млрд рублей, экс-чиновник не признает свою вину, сообщает «Радиоточка НСН».

