Суд продлил арест Тимуру Иванову до 2027 года

Столичный Симоновский суд продлил арест экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова по делу о получении взяток. Об этом сообщил адвокат Денис Балуев в беседе с РИА Новости.

Экс-замминистра обороны Иванов подал жалобу на отказ отправить его на спецоперацию

«Суд продлил Тимуру Вадимовичу срок содержания под стражей до 6 января», - указал защитник.

Дело Иванова слушается в закрытом режиме, экс-замминистра помещен в СИЗО, а не в колонию, куда суд отправил его в 2025 году, признав виновным в растрате.

Ранее против Тимура Иванова возбудили уголовное дело о получении взяток на 1,3 млрд рублей, экс-чиновник не признает свою вину, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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