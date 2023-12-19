Анна Хилькевич подарила восьмилетней дочери BMW на день рождения
Звезда сериала «Универ. Новая общага» Анна Хилькевич подарил своей 8-летней дочери Арианне автомобиль марки BMW.
Актриса преподнесла подарок наследнице на день рождения. Видео с автомобилем Хилькевич опубликовала в своем Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит запрещенной и признанной экстремистской корпорации Meta).
Автомобиль украсили новогодними гирляндами и красным бантом. Актриса отметила, что дочь очень удивилась подарку.
«У Ариаши теперь есть свой собственный автомобиль! Да-да, мы подарили Ариаше настоящий автомобиль!» - написала Хилькевич.
В 2015 году артистка вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова. В браке родились дочери Арианна и Мария. Хилькевич признавалась, что обсуждала с супругом возможность усыновления ребенка, сообщает «Радиоточка НСН».
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