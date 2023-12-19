Анна Хилькевич подарила восьмилетней дочери BMW на день рождения

Актриса преподнесла подарок наследнице на день рождения. Видео с автомобилем Хилькевич опубликовала в своем Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит запрещенной и признанной экстремистской корпорации Meta).

Автомобиль украсили новогодними гирляндами и красным бантом. Актриса отметила, что дочь очень удивилась подарку.

«У Ариаши теперь есть свой собственный автомобиль! Да-да, мы подарили Ариаше настоящий автомобиль!» - написала Хилькевич.

В 2015 году артистка вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова. В браке родились дочери Арианна и Мария. Хилькевич признавалась, что обсуждала с супругом возможность усыновления ребенка, сообщает «Радиоточка НСН».

