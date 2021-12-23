Актриса из «Универа» задала вопрос Путину о деградации молодежи

Анна Хилькевич задала вопрос президенту на ежегодной пресс-конференции о развитии цифровых сервисов, которые можно использовать и для образования.

Актриса спросила, как глава государства относится к такому формату взаимодействия с молодежью, не считает ли, что молодое поколение деградирует.

Владимир Путин ответил, что не считает молодое поколение деградирующим.

«Дети всегда лучше и умнее родителей, это очевидный факт. Идет накопление информации. Человек не только бегает быстрее и прыгает выше, а думает креативнее. Сейчас все образование основано на играх, и все возможности должны быть использованы», - заявил президент.

