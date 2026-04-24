Anna Asti отсудила 400 тыс. рублей за незаконное использование песни «По барам».
Исполнительница Anna Asti отсудила 400 тысяч рублей за незаконное использование песни «По барам», сообщает Telegram-канал «112».
С иском певица обратилась к продюсеру «МузЛофта» Сабине Алиевой. Оказалось, что в шоу нелегально использовали ее хит. Изначально компания Asti требовала более крупную сумму компенсации, однако суд снизил размер и удовлетворил иск лишь частично.
В разбирательстве фигурировал известный актер Станислав Ярушин. Позднее представители артистки все же отказалась от претензий к нему и производство в его отношении прекратилось.
Ранее Anna Asti призналась, что мечтает стать матерью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- СМИ: Катастрофическая ситуация в Туапсе только ухудшается
- Anna Asti отсудила 400 тыс. рублей за незаконное использование песни «По барам».
- В школах РФ начали просвечивать рюкзаки учащихся с целью обнаружения вейпов
- В Дагестане разъяренный мужчина напал с ножом на врачей в больнице
- Макрон назвал кредит Украине и санкции сигналом для России
- ЕС потребовал от Украины гарантий прав меньшинств для кредита
- Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника за 13 часов
- Разведка Нидерландов назвала Россию и Китай главными угрозами
- Минцифры пообещало интернет для 97% россиян к 2030 году
- Курс доллара обновил минимум с февраля 2023 года