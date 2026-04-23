Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника за 13 часов
Средства противовоздушной обороны за 13 часов перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.
Атаки отражались 23 апреля с 08:00 до 21:00 мск. Беспилотники были сбиты над территориями Архангельской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской и Самарской областей, а также над акваторией Черного моря. В Минобороны уточнили, что все аппараты были уничтожены дежурными средствами ПВО.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа 2024 года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
