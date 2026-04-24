СМИ: Франция и Польша проведут учения с отработкой ядерных ударов по РФ и Беларуси

Маневры запланированы над Балтийским морем и северной частью Польши. Они будут включать отработку применения французского ядерного оружия по целям в России и Беларуси. Среди предполагаемых целей для атак названы важные объекты в районе Санкт-Петербурга.

Польская авиация будет выполнять задачи дальней разведки, определения целей и нанесения условных ударов крылатыми ракетами JASSM-ER с истребителей F-16. Французские истребители Dassault Rafale, способные нести ракеты ASMP с ядерными боеголовками, отработают элементы ядерного сдерживания.

Ранее стало известно, что Франция планируется увеличить число дронов и ракет, готовясь к войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

