В Дагестане разъяренный мужчина напал с ножом на врачей в больнице

По данным СК, в Республиканской клинической больнице им. Вишневского неизвестный нанес двум сотрудникам учреждения более двух колотых ранений — пострадали дежурные врачи, травматолог и хирург. Медработникам оказали квалифицированную помощь, один из них находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Напавшего на медиков в Махачкале зовут Шамиль С. Ему 31 год. По предварительной версии, он мог привезти свою мать в больницу. Врачи не спасли её и тогда разъяренный мужчина напал на медработников. Двое медиков госпитализированы.

Ранее в Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на двух продавцов в ТЦ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

