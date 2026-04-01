В школах РФ начали просвечивать рюкзаки учащихся с целью обнаружения вейпов

В отдельных школах московской Коммунарки, Ростова‑на‑Дону и Лабытнанги каждую сумку теперь досматривают с помощью интроскопов. Устройства находят не только «дудки», но и кастеты, огнестрельное и пневматическое оружие, файеры, ножи и наркотики. Если у школьника заметят вейп — подростка ждёт разъяснительная беседа о вреде курения.

Оборудование тестируют в основном в крупных школах, на 1,5-2 тысячи человек. На каждый интроскоп потратили несколько миллионов рублей — при этом он бесполезен против вейпов, так как просвечивает только рюкзаки, игнорируя карманы.

Кроме того, по закону учителя не имеют права забирать зловредные электронные устройства у учеников — максимум фиксируют нарушение и жалуются родителям.

К медикам всё чаще стали обращаться пациенты с тяжёлой никотиновой зависимостью, которая была сформирована именно через вейпы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

