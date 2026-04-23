Макрон назвал кредит Украине и санкции сигналом для России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что одобрение Евросоюзом кредита Украине и введение нового пакета санкций против России стало «сильным сигналом» Москве. Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, решение о выделении Киеву 90 миллиардов евро демонстрирует готовность Европы продолжать поддержку Украины. Также он отметил, что согласование 20-го пакета санкций отражает решимость ЕС придерживаться выбранного курса.

Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что Евросоюз официально утвердил и кредит, и новый пакет ограничительных мер против России.

В Кремле, в свою очередь, неоднократно заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, а также указывали на отсутствие у западных стран готовности признать неэффективность введенных ограничений, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
