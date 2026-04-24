СМИ: Катастрофическая ситуация в Туапсе только ухудшается
В Туапсе продолжается пожар на нефтетерминале после атак Вооруженных сил Украины 16 и 20 апреля, сообщает Telegram-канал «Осташко! Важное».
По словам местных жителей, они снимают последствия не ради «хайпа», а для привлечения внимания к катастрофе. Несмотря на задымление, гарь и загрязнение воздуха, школы и детские сады продолжают свою работу. Режим чрезвычайной ситуации не введён, хотя ПДК по опасным веществам был превышен в 2-3 раза ещё 22 апреля.
Граждане сообщают о массовых проблемах: невозможно понять, можно ли пить воду, чем отмывать дома и животных, безопасно ли выходить на улицу. Волонтёры фиксируют тяжёлое состояние животных: кошки, собаки и птицы с признаками отравления, многие в критическом состоянии.
Тем временем, дым от пожара добрался до Сочи и Ставрополя. В море зафиксировано нефтяное пятно длиной около 7 и шириной 1,5 км.
Ранее власти порекомендовали жителям ограничить пребывание на открытом воздухе, не открывать окна в помещениях, чаще проводить влажную уборку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
