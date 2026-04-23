Разведка Нидерландов назвала Россию и Китай главными угрозами

Нидерланды столкнулись с крупнейшей угрозой национальной безопасности со времен окончания Второй мировой войны, заявила глава Службы общей разведки и безопасности страны (AIVD) Симоне Смит. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ежегодный отчет ведомства.

По ее словам, давление на безопасность страны сейчас исходит сразу с нескольких направлений и сохраняется на протяжении длительного времени. В докладе утверждается, что основными внешними угрозами выступают Россия и Китай, отмечает RT.

США назвали Россию одной из главных угроз в официальном докладе

Как отмечают в разведслужбе, Россия усилила активность в отношении западных стран, в том числе через кибератаки, и готовится к затяжной конфронтации с Западом. В AIVD считают, что на этом фоне вероятность военного конфликта больше не выглядит исключенной.

Китай, в свою очередь, назван ключевой угрозой экономической безопасности из-за попыток получить доступ к передовым технологиям. Среди внутренних рисков разведка выделила деятельность джихадистских и ультраправых группировок, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ: Китай, Нидерланды, Россия

