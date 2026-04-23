Разведка Нидерландов назвала Россию и Китай главными угрозами

Нидерланды столкнулись с крупнейшей угрозой национальной безопасности со времен окончания Второй мировой войны, заявила глава Службы общей разведки и безопасности страны (AIVD) Симоне Смит. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ежегодный отчет ведомства.

По ее словам, давление на безопасность страны сейчас исходит сразу с нескольких направлений и сохраняется на протяжении длительного времени. В докладе утверждается, что основными внешними угрозами выступают Россия и Китай, отмечает RT.