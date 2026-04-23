Разведка Нидерландов назвала Россию и Китай главными угрозами
Нидерланды столкнулись с крупнейшей угрозой национальной безопасности со времен окончания Второй мировой войны, заявила глава Службы общей разведки и безопасности страны (AIVD) Симоне Смит. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ежегодный отчет ведомства.
По ее словам, давление на безопасность страны сейчас исходит сразу с нескольких направлений и сохраняется на протяжении длительного времени. В докладе утверждается, что основными внешними угрозами выступают Россия и Китай, отмечает RT.
Как отмечают в разведслужбе, Россия усилила активность в отношении западных стран, в том числе через кибератаки, и готовится к затяжной конфронтации с Западом. В AIVD считают, что на этом фоне вероятность военного конфликта больше не выглядит исключенной.
Китай, в свою очередь, назван ключевой угрозой экономической безопасности из-за попыток получить доступ к передовым технологиям. Среди внутренних рисков разведка выделила деятельность джихадистских и ультраправых группировок, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Агроном назвал основные ошибки при выращивании рассады
- Милонов связал рост декретов среди мужчин с экономикой
- Офтальмолог объяснила, почему весной кажется хуже зрение
- Торговые войны и вывод войск: Что грозит «непослушным» союзникам США
- В Госдуме усомнились в схеме возврата кредита ЕС Украине
- Россиянам объяснили, как оформить больничный при нервном срыве
- Продюсеру «Ласкового мая» грозит суд из-за ИИ-версии «Седой ночи»
- Мать похищенной в Мексике россиянки заявила о давлении на дочь
- «Профессионал с большой буквы»: Каким запомнился коллегам Алексей Пиманов
- Шансы Орбана возглавить Еврокомиссию оценили как минимальные