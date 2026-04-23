ЕС потребовал от Украины гарантий прав меньшинств для кредита

Евросоюз обязал Украину обеспечить соблюдение прав меньшинств для получения кредита в размере 90 миллиардов евро. Это следует из регламента, опубликованного в официальном журнале ЕС.

В документе указано, что Киев должен поддерживать демократические механизмы, многопартийную систему, верховенство права и права человека, включая права меньшинств, а также продолжать борьбу с коррупцией. При этом не уточняется, о каких именно меньшинствах идет речь.

В материале отмечается, что остается неясным, входят ли в этот перечень русскоязычные жители и верующие Украинской православной церкви. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляла о продолжающейся дискриминации русскоязычного населения на Украине.

Также сообщается о мерах украинских властей в отношении Украинской православной церкви, включая ограничения ее деятельности и возбуждение уголовных дел против представителей духовенства, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
