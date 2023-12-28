Анна Asti лишилась новогоднего концерта в «Барвиха Luxury Village»

Завершена реконструкция лечебного корпуса 52-й больницы

Собянин поставил подпись в поддержку Путина на выборах президента

Открыто движение по Дмитровскому путепроводу в сторону центра

За год столичные заказчики подписали на Портале поставщиков более 166 тысяч контрактов с микропредприятиями

В Москве прогнозируется резкое похолодание в канун Нового года