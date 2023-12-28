Анна Asti лишилась новогоднего концерта в «Барвиха Luxury Village»
Новогоднее выступление певицы Анны Asti (Анна Дзюба) в «Барвиха Luxury Village» было отменено, сообщает РИА Новости.
Администраторы касс подтвердили агентству отмену концерта исполнительницы, однако не стали раскрывать причину.
«Произошла замена артиста. В новогоднюю ночь выступит Люся Чеботина», — добавили организаторы.
Ранее в СМИ появилась информация, что после «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой новогоднее выступление Анны Asti отменил московский клуб Gipsy, а Лолита Милявская - концерта в столичном отеле «Метрополь», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru