Анна Asti лишилась новогоднего концерта в «Барвиха Luxury Village»

Новогоднее выступление певицы Анны Asti (Анна Дзюба) в «Барвиха Luxury Village» было отменено, сообщает РИА Новости.

СМИ: Анна Asti может лишиться гражданства России

Администраторы касс подтвердили агентству отмену концерта исполнительницы, однако не стали раскрывать причину.

«Произошла замена артиста. В новогоднюю ночь выступит Люся Чеботина», — добавили организаторы.

Ранее в СМИ появилась информация, что после «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой новогоднее выступление Анны Asti отменил московский клуб Gipsy, а Лолита Милявская - концерта в столичном отеле «Метрополь», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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