СМИ: Анна Asti может лишиться гражданства России

Певица Анна Asti может лишиться гражданства России из-за участия в «голой вечеринке» Насти Ивлеевой, сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Филипп Киркоров заявил, что Анна Asti является артистом номер один в России

Он напоминает, что украинская певица добилась получения российского гражданства только в октябре этого года. В отношении неё уже начата проверка Управлением по вопросам миграции МВД РФ. По ее итогам выяснится, насколько обоснованным было предоставление исполнительнице российского гражданства.

Ранее стало известно, что Анна Asti и Лолита лишились новогодних концертов из-за «голой вечеринки», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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