Анита Цой заявила об экспансии креативных индустрий

Сегодня во всех отраслях экономики нужна нота креатива, настало время креативных людей, сказала спецкору НСН Анита Цой.

Певица, народная артистка России Анита Цой в беседе со специальным корреспондентом НСН на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила, что сегодня во всех отраслях экономики очень важен креатив.

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«Направление креативных индустрий выходит в экспансию. Еще пять лет назад никто не понимал, с чем едят креативную экономику, что это такое. Мы еще тогда стремились к тому, к чему пришли сегодня. На ПМЭФ сложился кружок, который понимает, как сегодня важен креатив. Творческое начало сегодня пронизывает все отрасли. Неважно, чем вы занимаетесь - машиностроением, нефтянкой, выращиванием на полях своей продукции - сегодня обязательно везде нужна нота креатива для того, чтобы правильно представить свои проекты. Настало время креативных людей», - сказала собеседница НСН.
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По ее словам, сейчас люди в России начали осознавать свою культурную идентичность, отказываясь от западной.

«Принято считать, что если ты поэт, музыкант или художник, то ты умрешь голодным, ведь люди искусства всегда умирали в нищете. Сейчас же это совсем по-другому выглядит. Сейчас все нуждаются в креативе. Пришло осознание осознание того, что на западной культуре мы далеко не уедем. У нас другая идентичность, другой культурный код. Через культуру, искусство, гастрономию мы можем говорить обо всем с другими странами мира. Это язык без барьеров, язык сердца», - заключила Цой.

Ранее джазмен, народный артист РФ Игорь Бутман заявлял спецкору НСН, что культуру необходимо обсуждать в рамках экономики, потому что эти две сферы взаимосвязаны.

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ФОТО: ТАСС
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