Анита Цой заявила об экспансии креативных индустрий

По ее словам, сейчас люди в России начали осознавать свою культурную идентичность, отказываясь от западной.

«Принято считать, что если ты поэт, музыкант или художник, то ты умрешь голодным, ведь люди искусства всегда умирали в нищете. Сейчас же это совсем по-другому выглядит. Сейчас все нуждаются в креативе. Пришло осознание осознание того, что на западной культуре мы далеко не уедем. У нас другая идентичность, другой культурный код. Через культуру, искусство, гастрономию мы можем говорить обо всем с другими странами мира. Это язык без барьеров, язык сердца», - заключила Цой.

Ранее джазмен, народный артист РФ Игорь Бутман заявлял спецкору НСН, что культуру необходимо обсуждать в рамках экономики, потому что эти две сферы взаимосвязаны.

