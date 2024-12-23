Анита Цой заявила, что не видит на сцене молодых и перспективных артистов

Талантливая молодежь зачастую не ездит по фестивалям и не учится в музыкальных школах, а тихо сидит дома и пишет песни, отметила в беседе с НСН Анита Цой. 

На российской сцене сегодня не видно молодых и перспективных артистов, хотя шоу-бизнес – это бизнес молодых, заявила певица, народная артистка России Анита Цой корреспонденту НСН на концерте «Рождество с Григорием Лепсом».

«Я пока не вижу (молодых и перспективных артистов – ред. НСН). Те, которые были молоды год назад, считаются уже мэтрами почти. Сейчас очень быстро идет ротация, знаю, что все сейчас озадачены именно молодыми авторами, хорошими песнями. Шоу-бизнес – это бизнес молодых. По-хорошему, конечно, взрослым звездам, которые достигли многих высот, нужно заниматься чем-то еще. Во-первых, безболезненнее будет уходить, освобождать сцену, пространство молодым исполнителям. Нужно всю жизнь смотреть, чем бы заняться. Я нашла такое дело, успехи хорошие, стартап замечательный. Песни будем писать, будем появляться на телевизионных проектах, но мне очень хочется, чтобы молодые ребята занимали свободные ниши», - сказала Цой.
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Певица отметила, что Институт креативных индустрий ДГТУ, директором которого она является, ищет молодых артистов, чтобы их песни были услышаны.

«И сейчас правительство выделило несколько миллиардов рублей на поддержание и нахождение таких талантов. Я являюсь директором Института креативных индустрий, у нас теперь 1,5 тысячи студентов, мы тоже активно принимаем участие в этой программе. Талантливые дети или молодежь не ездят по фестивалям, не учатся в музыкальных школах, родители, как правило, не занимаются их музыкальным образованием. Они, как правило, сидят у себя тихонько на квартире или где-то в музыкальном андеграундном подвале и пишут. Наша задача их раскопать, найти и если действительно их материал шикарен, вложить всевозможные средства, помочь встать им на ноги, чтобы свет услышал их песни», - указала собеседница агентства.

Также Цой рассказала, что к своему юбилею подготовит большое шоу.

«Конечно, пора приводить себя в порядок. Я набрала лишних килограммов, порядка 25, а у меня через год юбилей. Мы, конечно, будем делать шоу, надо блеснуть на сцене. Придется опять заниматься спортом и садиться на диету, ведь липосакцию делать и все остальное я не готова. Придется работать!» - добавила она.

Ранее журналистка и телеведущая Яна Чурикова на концерте «Рождество с Григорием Лепсом» заявила НСН, что по дуэтам народного артиста РФ Григория Лепса всегда можно судить, какой артист сейчас находится в топе, поскольку у него есть чувство вкуса, и он знает, с кем и когда нужно спеть, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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