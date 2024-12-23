Анита Цой заявила, что не видит на сцене молодых и перспективных артистов

Певица отметила, что Институт креативных индустрий ДГТУ, директором которого она является, ищет молодых артистов, чтобы их песни были услышаны.

«И сейчас правительство выделило несколько миллиардов рублей на поддержание и нахождение таких талантов. Я являюсь директором Института креативных индустрий, у нас теперь 1,5 тысячи студентов, мы тоже активно принимаем участие в этой программе. Талантливые дети или молодежь не ездят по фестивалям, не учатся в музыкальных школах, родители, как правило, не занимаются их музыкальным образованием. Они, как правило, сидят у себя тихонько на квартире или где-то в музыкальном андеграундном подвале и пишут. Наша задача их раскопать, найти и если действительно их материал шикарен, вложить всевозможные средства, помочь встать им на ноги, чтобы свет услышал их песни», - указала собеседница агентства.

Также Цой рассказала, что к своему юбилею подготовит большое шоу.

«Конечно, пора приводить себя в порядок. Я набрала лишних килограммов, порядка 25, а у меня через год юбилей. Мы, конечно, будем делать шоу, надо блеснуть на сцене. Придется опять заниматься спортом и садиться на диету, ведь липосакцию делать и все остальное я не готова. Придется работать!» - добавила она.

Ранее журналистка и телеведущая Яна Чурикова на концерте «Рождество с Григорием Лепсом» заявила НСН, что по дуэтам народного артиста РФ Григория Лепса всегда можно судить, какой артист сейчас находится в топе, поскольку у него есть чувство вкуса, и он знает, с кем и когда нужно спеть, передает «Радиоточка НСН».

