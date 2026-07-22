СМИ: Украинские мошенники превращают квартиры в России их в колл-центры

Злоумышленники привлекают местных посредников для краткосрочной аренды квартир, в которых размещается телекоммуникационное оборудование — компьютеры, роутеры, SIM-боксы и сотни сим-карт. После запуска системы исполнители покидают помещение, а управление голосовым трафиком осуществляется удалённо, в том числе с территории Украины и других стран.

Голосовой сигнал передаётся через интернет на оборудование в России, после чего SIM-бокс автоматически выбирает сим-карту и инициирует звонок с российского номера. Таким образом, абонент видит привычный код страны, тогда как фактически звонящий находится за тысячи километров. Завершающий участок соединения проходит внутри российской сотовой сети, что позволяет обходить системы блокировки подменных номеров. Множество сим-карт используется для массового обзвона и ротации: при блокировке одного номера оборудование переключается на следующий. Эти же карты применяются для регистрации аккаунтов в мессенджерах.

Выбор посуточной аренды обусловлен низкими затратами и возможностью быстрой смены локации — аренда на несколько дней, после чего оборудование перемещается на новый адрес. Владельцы квартир, как правило, не подозревают о целях аренды. В одном из случаев мошенники установили у входа камеру с системой распознавания лиц, которая при появлении посторонних инициировала удаление данных с компьютеров.

Организационная структура построена на разделении функций: один участник снимает жильё, другой доставляет оборудование, третий обеспечивает сим-картами, четвёртый осуществляет мониторинг точки. После запуска системы исполнители прекращают контакт. Таким образом, за арендную плату в размере около 5 тысяч рублей в сутки злоумышленники получают доступ к российским номерам, мобильной сети и адресу, который может быть оставлен в любой момент.

Ранее деятельность украинских колл-центров пресекли в Рязани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

