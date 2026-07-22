Правительство РФ отдаст приоритет в поставках топлива госструктурам
Власти России определили новую схему распределения топлива, которая фактически закрепляет приоритет государственных структур, оставляя независимые автозаправочные станции и простых автомобилистов в конце списка, сообщает «Коммерсант».
Согласно протоколам совещаний у вице-премьера Александра Новака, в первую очередь нефтепродукты должны получать государственные заказчики, муниципальные службы, предприятия гособоронзаказа, «РЖД», гражданский флот и сельхозпроизводители. Следом приоритет у потребителей в Крыму, новых регионах, Калининградской области, у местных топливных операторов и у поставок на экспорт по указаниям президента и правительства. Лишь после этого топливо будут направлять на АЗС нефтяных компаний, независимые заправки и экспорт по межправительственным соглашениям.
В кабмине признают, что ситуация на рынке остаётся напряжённой, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. Минэнерго поручено найти подрядчиков для импорта топлива, разработать схемы поставок в проблемные регионы и оценить целесообразность строительства там мини-НПЗ. Региональные власти обязали ежедневно отчитываться о запасах топлива на нефтебазах, НПЗ и АЗС, а Нижегородской и Вологодской областям рекомендовали совместно с нефтяными компаниями увеличить число работающих заправок.
По словам экспертов, принятые меры позволяют сгладить пики дефицита, но не решают проблем восстановления мощностей, модернизации логистики и повышения прозрачности.
Ранее в «Единой России» назвали недовольных топливных кризисом россиян «обиженными подростками», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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